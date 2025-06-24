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12:24, 24 июня 2025Бывший СССР

Лавров оценил место Украины в конфликте на Ближнем Востоке

Лавров: Нет прямой зависимости от действий США на Ближнем Востоке и Украиной
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Нет прямой зависимости от действий США на Ближнем Востоке и Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на XI Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Есть точка зрения, что если конфликт на Ближнем Востоке продолжится, то США будут больше отвлекаться от Украины (...) Нет прямой зависимости от увязания США на Ближнем Востоке с конфликтом на Украине», — заявил дипломат.

Лавров добавил, что для Москвы важен сам факт прекращение поддержки Украины и принятие реальной ситуации на поле боя. Он также отметил несправедливость сравнения конфликта на Ближнем Востоке и Украине.

Ранее Лавров отметил, что страны Запада вымаливают для Украины перемирие без дополнительных условий. Дипломат добавил, что два года назад на такое не соглашался президент Украины Владимир Зеленский.

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