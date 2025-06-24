Лавров рассказал о фиаско стратегии Запада на Украине

Лавров: Запад вымаливает для Украины перемирие без дополнительных условий

Запад вымаливает для Киева перемирие без дополнительных условий, на которое еще два года назад не соглашался президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на XI международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Помните, как все начиналось? России необходимо нанести стратегическое поражение на поле боя. (...) А сейчас требуют, просят, вымаливают немедленное перемирие без предварительных условий. То есть фиаско западной стратегии очевидно», — сказал он.

Министр отметил, что подход Москвы к урегулированию украинского конфликта остается неизменным, чего нельзя сказать о позиции стран Запада. По его словам, подобные изменения риторики союзников Киева свидетельствуют о провале их изначальных замыслов.

Ранее Лавров заявил, что устойчивость перемирия между Израилем и Ираном, о котором ранее объявил президент США Дональд Трамп, пока вызывает сомнения. Он подчеркнул, что если договоренность о прекращении огня действительно была достигнута, Россия ее приветствует.