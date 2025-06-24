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11:38, 24 июня 2025Мир

Лавров прокомментировал перемирие между Израилем и Ираном

Лавров: Устойчивость перемирия между Израилем и Ираном пока вызывает сомнения
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Устойчивость перемирия между Израилем и Ираном, о котором ранее объявил президент США Дональд Трамп, пока вызывает сомнения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на XI международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Очень трудно сделать сейчас какой-то окончательный вывод. (...) Уже после объявления [перемирия] были сообщения об обмене ударами между Израилем и Ираном. Поэтому давайте сейчас не будем делать каких-то скороспелых выводов на основе обрывочной информации», — сказал он.

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