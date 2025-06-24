Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:24, 24 июня 2025Мир

МАГАТЭ раскрыло подробности удара США по ядерным объектам Ирана

МАГАТЭ: Места пробития от ударов США в Натанзе располагаются в подземных залах
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: U.S. Air Force / Senior Airman Kenny Holston / Handout / Reuters

Места пробития от ударов США по ядерному объекту в Натанзе располагаются в районе подземных залов, где ранее велось обогащение и хранились материалы. Об этом стало известно из заявления МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии), опубликованного на официальном сайте Агентства.

«По нашей оценке, внутри пострадавших объектов, содержащих ядерные материалы (в основном уран, обогащенный в разной степени), произошел локальный радиоактивный и химический выброс, но сообщений о повышении уровня радиации за пределами объекта не поступало», — сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Отмечается, что МАГАТЭ известно об обеспокоенности в регионе относительно возможных радиологических последствий в результате ударов по ядерным объектам.

Ранее аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что иранская ядерная программа сохранилась, поскольку МАГАТЭ не фиксирует никаких утечек радиации. Он подчеркнул, что ни в подземной, ни в надземной инфраструктуре радиации нет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МАГАТЭ раскрыло подробности удара США по ядерным объектам Ирана

    Правительство Омска отреагировало на скандал из-за Гогунского на Дне города

    Названы худшие способы разорвать отношения

    Россиянин захотел поскорее выгнать надоедливую подругу и выбросил ее в мусоропровод

    Российский врач раскрыл секрет моложавой внешности Тимура Родригеза

    Раскрыты последствия запрета самокатов в российском миллионнике

    Валентине Терешковой стало плохо на заседании Госдумы. Что с ней произошло?

    Детеныши диких кошек Жоффруа попозировали на камеру в российском зоопарке

    В США назвали флот России самым боеспособным в Черном море

    Украинский беспилотник долетел до Самарской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости