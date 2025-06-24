МАГАТЭ раскрыло подробности удара США по ядерным объектам Ирана

МАГАТЭ: Места пробития от ударов США в Натанзе располагаются в подземных залах

Места пробития от ударов США по ядерному объекту в Натанзе располагаются в районе подземных залов, где ранее велось обогащение и хранились материалы. Об этом стало известно из заявления МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии), опубликованного на официальном сайте Агентства.

«По нашей оценке, внутри пострадавших объектов, содержащих ядерные материалы (в основном уран, обогащенный в разной степени), произошел локальный радиоактивный и химический выброс, но сообщений о повышении уровня радиации за пределами объекта не поступало», — сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Отмечается, что МАГАТЭ известно об обеспокоенности в регионе относительно возможных радиологических последствий в результате ударов по ядерным объектам.

Ранее аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что иранская ядерная программа сохранилась, поскольку МАГАТЭ не фиксирует никаких утечек радиации. Он подчеркнул, что ни в подземной, ни в надземной инфраструктуре радиации нет.