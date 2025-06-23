Раскрыто состояние ядерных объектов Ирана после ударов США

Аналитик Юшков: Ядерная программа Ирана сохранилась

Иранская ядерная программа сохранилась, поскольку МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) не фиксирует никаких утечек радиации. С таким заявлением в интервью «Известиям» выступил аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Пока мы видим, что МАГАТЭ как раз-таки не фиксирует утечку радиации ни на одном объекте, который подвергся ударам со стороны Израиля и Соединенных Штатов. Ни в подземной, ни надземной, в общем-то нигде, как они указывают, радиации нет», — отмечает эксперт.

Ранее иранское агентство Pars Today сообщило, что большинство центрифуг и подземных каскадных залов на объекте Фордо в Иране остались невредимыми после удара США.

В ночь на воскресенье, 22 июня, Военно-воздушные силы (ВВС) США ударили по трем ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе.