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13:37, 24 июня 2025Мир

Мать убитого британского контрактника обвинила ВСУ в гибели сына

DM: Мать британского контрактника Тара Бенфорд обвинила ВСУ в гибели ее сына
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Мать убитого 20-летнего британца Колби Долмана, подписавшего контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ) Тара Бенфорд обвинила украинское командование в том, что ее сына отправили на верную гибель. Об этом пишет газета The Daily Mail (DM).

«Украинские командиры отправили неопытного британского бойца на "самоубийственную миссию", а затем оставили его тело гнить на нейтральной территории», — передает издание слова женщины.

Ранее в России начали рассмотрение дела датчанки Аннабель Йоргенсен, которую обвиняют в участии во вторжении ВСУ в Курскую область.

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