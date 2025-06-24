DM: Мать британского контрактника Тара Бенфорд обвинила ВСУ в гибели ее сына

Мать убитого 20-летнего британца Колби Долмана, подписавшего контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ) Тара Бенфорд обвинила украинское командование в том, что ее сына отправили на верную гибель. Об этом пишет газета The Daily Mail (DM).

«Украинские командиры отправили неопытного британского бойца на "самоубийственную миссию", а затем оставили его тело гнить на нейтральной территории», — передает издание слова женщины.

Ранее в России начали рассмотрение дела датчанки Аннабель Йоргенсен, которую обвиняют в участии во вторжении ВСУ в Курскую область.