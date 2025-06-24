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10:50, 24 июня 2025Ценности

Миллиардер Безос устроил полуголую вечеринку на фоне протестов из-за свадьбы

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: BackGrid / Daily Mail

Миллиардер Джефф Безос и его невеста, репортерша Лорен Санчес, устроили полуголую пенную вечеринку на фоне протестов жителей Венеции из-за свадьбы. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели знаменитостей и их гостей на суперъяхте одного из богатейшей людей мира под названием «Кору», которая была пришвартована у берегов острова Црес в Хорватии. 55-летняя возлюбленная Безоса предстала перед камерами в черно-розовом бикини, солнцезащитных очках и соломенной шляпе. 61-летний Безос, в свою очередь, попал в объективы уличных фотографов в пляжных шортах с черно-синим принтом и белой панаме. Возлюбленные и их близкие загорали на шезлонгах и прыгали с яхты в воду.

По словам инсайдеров, во время вечеринки к яхте прибыл полицейский катер, но затем быстро отплыл.

Ранее сообщалось, что Безосу и Санчес пришлось изменить место проведения роскошной свадьбы из-за протестов итальянцев. Изначально торжество должно было состояться в старинном здании венецианской школы Гранде делла Мизерикордия, но теперь оно пройдет в исторической верфи в районе Арсенал.

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