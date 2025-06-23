Миллиардеру Безосу пришлось изменить место проведения свадьбы из-за протестов итальянцев

Миллиардер Безос изменил место проведения свадьбы из-за протестов в Венеции

Миллиардеру Джеффу Безосу и репортерше Лорен Санчес пришлось изменить место проведения роскошной свадьбы из-за протестов итальянцев. Об этом пишет издание Il Gazzettino.

По данным портала, изначально торжество должно было состояться в старинном здании венецианской школы Гранде делла Мизерикордия, но теперь оно пройдет в исторической верфи в районе Арсенал. Место изменения церемонии обусловлено тем, что его легко контролировать, поскольку ожидаются масштабные протесты со стороны местных жителей.

Кроме того, отмечается, что растущая напряженность между США и Ираном является одной из причин для переноса площадки. Всего в 80 километрах от Венеции расположен город Авиано, в котором находится крупная американская авиабаза.

Ранее организаторы свадьбы Безоса и Санчес отреагировали на протесты в Венеции. Компания Lanza & Baucina Limited, которая занималась свадьбами актера Джорджа Клуни и актрисы Сальмы Хайек, отметила, что миллиардер и его невеста с самого начала планирования торжества просили отнестись к жителям города с уважением.