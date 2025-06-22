Организаторы свадьбы одного из богатейших людей в мире отреагировали на протесты в Венеции

Безос просил организаторов свадьбы отнестись к жителям Венеции с уважением

Организаторы свадьбы одного из богатейших людей в мире Джеффа Безоса отреагировали на протесты в Венеции. Соответствующий комментарий публикует Page Six.

Компания Lanza & Baucina Limited, которая занималась свадьбами актера Джорджа Клуни и актрисы Сальмы Хайек, отметили, что миллиардер и его невеста, репортерша Лорен Санчес, с самого начала планирования торжества просили отнестись к жителям города с уважением. «С самого начала инструкции нашего клиента и наши собственные руководящие принципы были предельно ясны: минимизация любых нарушений в работе города, уважение к его жителям и учреждениям», — говорится в заявлении организаторов.

Ранее сообщалось, что в Венеции начались протесты из-за предстоящей свадьбы знаменитостей. Так, в разных точках города появились плакаты с надписью No room for Bezos («Нет места для Безоса»), а на шпиле церкви Сан-Джорджо-Маджоре разместили баннер с перечеркнутым именем миллиардера. Активисты также пообещали испортить свадьбу бизнесмена, если ее позволят провести на итальянском курорте.