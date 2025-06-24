Минкульт отсудил у создателей «Вия» 72 миллиона

Арбитражный суд в Москве взыскал с компании ООО «Русская фильм группа» 72 миллиона рублей в пользу Министерства культуры Российской Федерации. Об этом сообщает издание «Ведомости».
Изначально иск был подан к компании, известной созданием фильма «Вий 3D», из-за фильма «До полной луны один переход». Сообщается, что в 2018 году Минкульт выделил 60 миллионов рублей на создание проекта, который так и не был реализован. Сюжет картины должен был рассказывать о событиях 1860 года, когда была проведена граница между Китаем и Россией.
По информации издания, осенью 2020 года «Русская фильм группа» должна была продемонстрировать первую версию фильма. Однако этого не произошло, а в апреле 2025 года владельца компании Алексея Петрухина признали банкротом. Кроме того, его приговорили к четырем годам колонии строгого режима за посредничество во взяточничестве в особо крупном размере.
В 2016 году стало известно, что звезда индийского кино Шахрух Хан должен был сняться в фильме «Путешествие в Индию: на пороге бессмертия». Об этом Петрухин сообщал в интервью российским СМИ.