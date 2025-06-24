Минобороны России сообщило о выпущенном по Татарстану беспилотнике ВСУ

МО РФ: Над Татарстаном и еще четырьмя регионами России сбиты 22 БПЛА ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать пять регионов России, среди которых был и Татарстан. О выпущенных по этим регионам беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) сообщили журналистам в Минобороны России.

По информации оборонного ведомства, всего за три с половиной часа (с 16:10 по 19:50) ВСУ выпустили по территории России 22 БПЛА. До Татарстана долетел один из выпущенных Украиной дронов. Другие четыре подвергшиеся атакам регионы — Воронежская, Белгородская, Самарская и Саратовская области.

В итоге все беспилотники были либо перехвачены, либо сбиты системой противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили по России ракету «Нептун». Ракета также была сбита системой противовоздушной обороны.