Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:48, 24 июня 2025Россия

Минобороны России сообщило о выпущенном по Татарстану беспилотнике ВСУ

МО РФ: Над Татарстаном и еще четырьмя регионами России сбиты 22 БПЛА ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать пять регионов России, среди которых был и Татарстан. О выпущенных по этим регионам беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) сообщили журналистам в Минобороны России.

По информации оборонного ведомства, всего за три с половиной часа (с 16:10 по 19:50) ВСУ выпустили по территории России 22 БПЛА. До Татарстана долетел один из выпущенных Украиной дронов. Другие четыре подвергшиеся атакам регионы — Воронежская, Белгородская, Самарская и Саратовская области.

В итоге все беспилотники были либо перехвачены, либо сбиты системой противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили по России ракету «Нептун». Ракета также была сбита системой противовоздушной обороны.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Европа заплатит по-крупному». Трамп слил скриншот переписки с генсеком НАТО. Что они обсуждали?

    Минобороны России сообщило о выпущенном по Татарстану беспилотнике ВСУ

    Лавров прилетел на переговоры в соседнюю с Ираном страну

    В российском регионе разбушевался пожар

    Кончаловский заявил о страхе перед актрисой Талызиной

    Ведущие шоу прервали прямое включение из-за собаки

    Туристы на отдыхе в Европе нашли в море разложившиеся человеческие останки

    В Сибири из рыбных отходов создали каркасы для выращивания человеческих костей

    Мировые цены на нефть упали до минимума с 11 июня

    Одному типу жилья в России предрекли подорожание

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости