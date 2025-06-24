Мужчина силой сбросил ребенка с качелей и стал душить в российском регионе

В Челябинске мужчина набросился на ребенка на детской площадке и попал на видео

В Челябинске неизвестный набросился на 12-летнего ребенка, когда тот катался на качелях. Об этом сообщает Telegram-канал «Наш Челябинск».

По данным источника, у потерпевшего сотрясение мозга, следы удушья и проблемы с речью. Он рассказал, что играл на площадке с другом, когда мимо проходящий незнакомец беспричинно стал их оскорблять. Дети ему ответили, после чего мужчина накинулся. На опубликованных кадрах видно, как неизвестный силой останавливает качели, хватает ребенка и валит его на землю, где начинает душить. Все это он сопровождал криками и оскорблениями мальчика.

Мама потерпевшего обратилась в полицию. Начата проверка.

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