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10:58, 24 июня 2025Силовые структуры

Тройная расправа в российской школе раскрылась спустя 20 лет

В Свердловской области раскрыто тройное убийство в школе 20-летней давности
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Свердловской области спустя 20 лет раскрыта расправа над тремя сотрудниками Килачевской школы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, в 2005 году супруги, работавшие сторожами, трудовик и электрогазосварщик устроили застолье с алкоголем в школьной подсобке. Во время него компания разругалась и между трудовиком и сварщиком завязалась драка, которая переросла в поножовщину.

Сварщик нанес оппоненту несколько ударов, после чего набросился с ножом на сторожей. Ранения для потерпевших оказались несовместимы с жизнью. Напавшему удалось скрыться, нож он выбросил в болото, а одежду и обувь сжег.

Теперь мужчина задержан. Ему 50 лет, он работал по специальности, воспитывал шестерых детей.

До этого сообщалось, что в Татарстане ранее судимая россиянка устроила кровавую разборку в общежитии.

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