На Сахалине застрелили медведя-людоеда

В Сахалинской области застрелили медведя-людоеда

Оперативная группа утром 24 июня застрелила медведя-людоеда, убившего двух мужчин на Сахалине. Об этом сообщило агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области в своем Telegram-канале.

«Оперативная группа агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области изъяла медведя, совершившего вчера нападение на человека (...) Хищника обнаружили на том же месте, где и случилась трагедия. Сейчас охотоведы проводят экспертизу», — говорится в сообщении.

Уточняется, что эксперты произведут вскрытие животного и проверят на предмет наличия в желудке следов человека.

Ранее сообщалось, что в Сахалинской области медведь напал на двух человек в лесном массиве вдоль трассы. Отмечалось, что в районе, где произошло нападение, небольшого медведя видели ранее.