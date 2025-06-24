Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
06:02, 24 июня 2025Силовые структуры

На Сахалине застрелили медведя-людоеда

В Сахалинской области застрелили медведя-людоеда
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Оперативная группа утром 24 июня застрелила медведя-людоеда, убившего двух мужчин на Сахалине. Об этом сообщило агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области в своем Telegram-канале.

«Оперативная группа агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области изъяла медведя, совершившего вчера нападение на человека (...) Хищника обнаружили на том же месте, где и случилась трагедия. Сейчас охотоведы проводят экспертизу», — говорится в сообщении.

Уточняется, что эксперты произведут вскрытие животного и проверят на предмет наличия в желудке следов человека.

Ранее сообщалось, что в Сахалинской области медведь напал на двух человек в лесном массиве вдоль трассы. Отмечалось, что в районе, где произошло нападение, небольшого медведя видели ранее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Во Франции больше сотни подростков подверглись нападению со шприцами. Что известно о происшествии?

    В Германии заявили о неожиданном подарке Трампа России

    Стоматолог предупредила об опасности одного звука при открывании рта

    Извращенец подглядывал за голыми клиентками своего спа-салона

    Американские «Страйкеры» превратят в искателей дронов

    Иранская ракета попала в здание в Беэр-Шеве

    Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами

    Трамп сообщил просьбе Ирана и Израиля о восстановлении мира

    На Сахалине застрелили медведя-людоеда

    Раскрыта сумма среднего чека на двоих за неделю отдыха в Абхазии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости