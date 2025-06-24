На Украине назвали последствия перемирия США с Ираном

Перемирие с Ираном позволит Трампу сосредоточиться на украинском конфликте

Перемирие между США и Ираном позволит американскому президенту Дональду Трампу вновь сосредоточиться на теме завершения украинского конфликта. Об этом пишет издание «Страна.ua».



При этом СМИ отмечает, что у Трампа нет таких мощных рычагов влияния на Россию, как на Иран и Израиль. Авторы статьи добавили, что он уже использовал свои рычаги давления на Украину, благодаря чему вынудил ее согласиться на прекращение огня по линии фронта. Они отмечают, что Трамп не может угрожать России бомбардировками, так как это может привести к началу ядерного конфликта.

Издание заключило, что США остается лишь накладывать новые санкции на Россию, но отмечает, что это не гарантирует результата.

Ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин описал выигрышный для Киева сценарий действий Трампа на Ближнем Востоке. По его словам, если американский лидер решит разрядить напряжение в ситуации с Ираном, он может переключить внимание на достижение успеха в урегулировании конфликта на Украине.