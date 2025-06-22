На Украине описали выигрышный для Киева сценарий действий Трампа на Ближнем Востоке

Климкин: Трамп может переключить внимание с Ирана на урегулирование на Украине

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин в эфире YouTube-канале LIGA.net описал выигрышный для Киева сценарий действий президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке.

По его словам, если американский лидер решит разрядить напряжение в ситуации с Ираном, он может переключить внимание на достижение успеха в урегулировании конфликта на Украине.

Климкин отметил, что Трамп хочет «выглядеть крутым», и если этого не получится ни в отношении Тегерана, ни в отношении украинского урегулирования, «это уже слишком».

«Если ты ни в чем не крутой, возникает вопрос — а вообще что такое крутизна?.. Поэтому мы посмотрим», — заключил экс-министр.

Ранее Трамп заявил, что в урегулировании конфликта на Украине удалось достичь некоторого прогресса. До этого политик говорил, что разочарован и Россией, и Украиной, поскольку договоренностей о мирном урегулировании конфликта пока нет.