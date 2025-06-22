Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:57, 22 июня 2025Бывший СССР

На Украине описали выигрышный для Киева сценарий действий Трампа на Ближнем Востоке

Климкин: Трамп может переключить внимание с Ирана на урегулирование на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин в эфире YouTube-канале LIGA.net описал выигрышный для Киева сценарий действий президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке.
По его словам, если американский лидер решит разрядить напряжение в ситуации с Ираном, он может переключить внимание на достижение успеха в урегулировании конфликта на Украине.

Климкин отметил, что Трамп хочет «выглядеть крутым», и если этого не получится ни в отношении Тегерана, ни в отношении украинского урегулирования, «это уже слишком».

«Если ты ни в чем не крутой, возникает вопрос — а вообще что такое крутизна?.. Поэтому мы посмотрим», — заключил экс-министр.

Ранее Трамп заявил, что в урегулировании конфликта на Украине удалось достичь некоторого прогресса. До этого политик говорил, что разочарован и Россией, и Украиной, поскольку договоренностей о мирном урегулировании конфликта пока нет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Способные ударить по главному ядерному объекту Ирана бомбардировщики вылетели из США

    Раскрыт новый способ обмана самозанятых россиян

    На Украине описали выигрышный для Киева сценарий действий Трампа на Ближнем Востоке

    Президент Египта призвал к урегулированию ирано-израильского конфликта мирным путем

    Во Франции рассказали подробности о согласовании резолюцию ООН по Украине

    Зеленский заявил о тупике из-за переговоров в Стамбуле

    Пытавшиеся позвонить в Иран люди услышали тревожное голосовое сообщение

    Иран заявил о начале новой волны ракетных ударов по Израилю

    На Украине анонсировали особый «месяц давления на Россию»

    Вице-президент США выступил против вступления в войну с Ираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости