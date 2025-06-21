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02:21, 21 июня 2025Мир

Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

Трамп: В урегулировании конфликта на Украине удалось достичь прогресса
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что в урегулировании конфликта на Украине удалось достичь некоторого прогресса. Об этом пишет ТАСС.

«По России и Украине есть небольшой прогресс», — сказал глава Белого дома, отвечая на вопросы журналистов. При этом американский лидер не привел каких-либо подробностей.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что конфликт на Украине не начался бы во время его пребывания у власти. Эскалацию напряженности он объяснял действиями предыдущей администрации Джо Байдена. При этом Трамп подчеркивал, что его всегда связывали хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным.

До этого Трамп заявил, что разочарован и Россией, и Украиной, поскольку договоренностей о мирном урегулировании конфликта пока нет.

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