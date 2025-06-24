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09:28, 24 июня 2025Экономика

Глава «Ростеха» попросил снизить ставку ради критических технологий

Глава «Ростеха» Чемезов заявил о жизненной необходимости снизить ключевую ставку
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил о жизненной необходимости снизить ключевую ставку. В колонке для РБК он объяснил, что доступные заемные деньги являются центром стабильных рыночных условий, а без них невозможно развитие в России критических технологий или «подрывных инноваций».

Под последними топ-менеджер подразумевает искусственный интеллект, квантовые технологии и высокотехнологичный бизнес, «создающие новые отрасли и ликвидирующие существующие». Чемезов выразил уверенность, что в этих областях Россия находится равных условиях с зарубежными конкурентами, и главное — воспользоваться моментом.

По словам главы «Ростеха», в нынешних условиях стоимость кредитов для бизнеса превышает среднюю рентабельность промышленных предприятий в несколько раз. За последние 11 лет она находилась на уровне около 6,3 процента при среднегодовой ставке кредитования 10,6 процента.

Таким образом, деньги для промышленности стоят больше, чем она в состоянии заработать, из-за чего прибыль не покрывает стоимости кредита. А если учесть выставляемые банками условия для залога, то предприятия сталкиваются с высокими рисками остаться без производственных мощностей или других активов.

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Из-за высоких ставок компаниям не удается обеспечить высокий уровень экспорта, потому что размер авансовых платежей не превышает 15-20 процентов, на остальное надо брать кредит, после чего пропадает всякая выгода от экспорта. С требованиями банков Чемезов связал и заморозку строительства мусоросжигательных заводов, которые госкорпорация должна была сдать еще в 2020-2021 годах, но пока запущен только один.

Топ-менеджер полагает, что именно ключевая ставка не дает развиваться отечественному автопрому, поскольку потребитель не может купить машину в кредит под адекватный процент. Поэтому, заключил он, в текущих условиях в России создание нового и развитие существующего продукта может обеспечить только государственное субсидирование.

Центробанк на заседании совета директоров 6 июня принял решение снизить ключевую ставку на один процентный пункт, до 20 процентов. При этом эксперты указывают, что из-за снижения инфляции реальная ставка (номинальная за вычетом роста цен) осталась неизменной, так что речь идет о сохранении жесткости денежно-кредитной политики.

В регуляторе признают замедление роста цен, однако хотят убедиться в том, что тот носит устойчивый характер. Кроме того, в ЦБ отмечают сохранение и даже рост инфляционных ожиданий населения.

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