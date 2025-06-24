«Нафтогаз Украины» захотел взыскать с российской компании миллиарды долларов

«Нафтогаз Украины» потребовал взыскать с «Газпрома» 1,37 млрд долларов

«Нафтогаз Украины» хочет взыскать с российского «Газпрома» 1,37 миллиарда долларов в соответствии с решением международного арбитража в Цюрихе. Об этом говорится в заявлении компании, которое опубликовано на официальном сайте.

Как отметили в пресс-службе, «Нафтогаз Украины» направил российской компании платежное требование. Отмечается, что сумма включает основной долг за услуги по организации транзита газа в соответствии с соглашением 2019 года, штрафные санкции, а также компенсацию юридических расходов.

«Газпром» прекратил подачу российского газа через Украину утром 1 января.