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23:27, 24 июня 2025Бывший СССР

«Нафтогаз Украины» захотел взыскать с российской компании миллиарды долларов

«Нафтогаз Украины» потребовал взыскать с «Газпрома» 1,37 млрд долларов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

«Нафтогаз Украины» хочет взыскать с российского «Газпрома» 1,37 миллиарда долларов в соответствии с решением международного арбитража в Цюрихе. Об этом говорится в заявлении компании, которое опубликовано на официальном сайте.

Как отметили в пресс-службе, «Нафтогаз Украины» направил российской компании платежное требование. Отмечается, что сумма включает основной долг за услуги по организации транзита газа в соответствии с соглашением 2019 года, штрафные санкции, а также компенсацию юридических расходов.

«Газпром» прекратил подачу российского газа через Украину утром 1 января.

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