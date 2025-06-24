Названный бомжом конгрессмен захотел перемирия с Трампом

Newsweek: Названный бомжом конгрессмен Мэсси пошутил о перемирии с Трампом

Член Палаты представителей Конгресса США Томас Мэсси пошутил, что хотел бы перемирия с главой Белого дома Дональдом Трампом по аналогии с режимом прекращения огня между Ираном и Израилем. Об этом сообщает Newsweek.

«Я хотел бы заключить перемирие между мной и президентом Трампом, если я смогу добиться такой же сделки после того, как он сбросил на меня бомбы для уничтожения бункеров», — заявил конгрессмен.

При этом Мэсси выразил мнение, что «еще рано хвалить» Трампа за усилия по урегулированию конфликта между Ираном и Израилем, отметив, что «есть другие способы получить признание, не нарушая при этом конституцию».

Ранее Трамп резко отреагировал на критику со стороны Мэсси, осудившего удары США по ядерной инфраструктуре Ирана, и назвал его бомжом. В частности, глава Белого дома призвал выгнать законодателя из Конгресса немедленно.