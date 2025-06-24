Нетаньяху проинформировал израильское правительство о новых договоренностях с Ираном

Kan: Нетаньяху проинформировал правительство о договоренностях с Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проинформировал израильское правительство о достижении договоренностей с Ираном по прекращению огня. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Kan.

«Премьер-министр проинформировал министров о достигнутых договоренностях о прекращении огня с Ираном во время заседания кабинета министров, которое длилось почти до 2.00 ночи (совпадает с мск)», — указывает издание.

Ранее Нетаньяху принял инициативу о двустороннем прекращении огня с Ираном. Глава израильского правительства поблагодарил США за «поддержку в обороне и участие в ликвидации иранской ядерной угрозы» и добавил, что в случае несоблюдения договоренностей Израиль «решительно» отреагирует на любое нарушение перемирия.