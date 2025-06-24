Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:04, 24 июня 2025Мир

В Нидерландах прокомментировали выступление Зеленского в парламенте

Голладский депутат Боде: Нидерланды все больше погружаются в украинский конфликт
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Нидерланды все больше погружаются в военную риторику украинского конфликта, заявил лидер крайне правой голландской партии «Форум за демократию» (FvD) Тьерри Боде. Об этом пишет РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал выступление украинского президента Владимира Зеленского в нижней палате парламента (Палате представителей) Нидерландов. По его словам, это является уникальным случаем в истории парламента, никто из других глав государств не приглашался туда ранее.

«Это показывает, насколько сильно правительство и официальные власти Нидерландов хотят присоединиться к этой военной риторике», — подчеркнул политик.

Ранее депутат нидерландской правой партии «Форум за демократию» (FvD) Марсель де Грааф призвал позволить Украине проиграть.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Европа заплатит по-крупному». Трамп слил скриншот переписки с генсеком НАТО. Что они обсуждали?

    Разведка США оценила ущерб ядерной программе Ирана в результате ударов США

    Бросившему ребенка головой об пол в Шереметьево мужчине предъявили обвинение

    Момент уничтожения украинского БПЛА попал на видео

    Херсонская область подверглась массированной атаке ВСУ

    Сын Зверева заявил о намерении стать инвалидом ради квартиры отца

    Орбан назвал не желающие видеть Зеленского на саммите НАТО страны

    В Нидерландах прокомментировали выступление Зеленского в парламенте

    Участник СВО стал искать дом для потерявшего хозяина кота по кличке Кот из Курской области

    На Западе обвинили Стармера в гибели британских наемников ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости