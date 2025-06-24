В Нидерландах прокомментировали выступление Зеленского в парламенте

Голладский депутат Боде: Нидерланды все больше погружаются в украинский конфликт

Нидерланды все больше погружаются в военную риторику украинского конфликта, заявил лидер крайне правой голландской партии «Форум за демократию» (FvD) Тьерри Боде. Об этом пишет РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал выступление украинского президента Владимира Зеленского в нижней палате парламента (Палате представителей) Нидерландов. По его словам, это является уникальным случаем в истории парламента, никто из других глав государств не приглашался туда ранее.

«Это показывает, насколько сильно правительство и официальные власти Нидерландов хотят присоединиться к этой военной риторике», — подчеркнул политик.

Ранее депутат нидерландской правой партии «Форум за демократию» (FvD) Марсель де Грааф призвал позволить Украине проиграть.