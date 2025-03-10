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14:03, 10 марта 2025Мир

В Нидерландах призвали позволить Украине проиграть

Нидерландский депутат де Грааф: Необходимо позволить Украине быстро проиграть
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
Марсель де Грааф (в центре)

Марсель де Грааф (в центре). Фото: Yves Herman / Reuters

Необходимо перестать поставлять Украине военную и финансовую помощь, чтобы позволить ей быстро проиграть. Об этом заявил депутат нидерландской правой партии «Форум за демократию» (FvD) Марсель де Грааф в соцсети Х.

Депутат подчеркнул, что единственное, что в настоящее время имеет значение в украинском конфликте, это человеческие жизни. Де Грааф добавил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и руководству Евросоюза «на это наплевать».

«Так что дайте Украине быстро проиграть. Прекратите отправлять деньги и оружие», — призвал политик.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо предположил, что Зеленского устраивает конфликт с Россией. Он уточнил, что украинский лидер получает значительную финансовую помощь от ряда стран.

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