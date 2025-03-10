Нидерландский депутат де Грааф: Необходимо позволить Украине быстро проиграть

Необходимо перестать поставлять Украине военную и финансовую помощь, чтобы позволить ей быстро проиграть. Об этом заявил депутат нидерландской правой партии «Форум за демократию» (FvD) Марсель де Грааф в соцсети Х.

Депутат подчеркнул, что единственное, что в настоящее время имеет значение в украинском конфликте, это человеческие жизни. Де Грааф добавил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и руководству Евросоюза «на это наплевать».

«Так что дайте Украине быстро проиграть. Прекратите отправлять деньги и оружие», — призвал политик.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо предположил, что Зеленского устраивает конфликт с Россией. Он уточнил, что украинский лидер получает значительную финансовую помощь от ряда стран.