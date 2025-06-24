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08:18, 24 июня 2025Силовые структуры

Новый эпизод взятки бывшего замглавы Минобороны Иванова связан с агрокомплексом

ТАСС: Новый эпизод взятки Тимура Иванова связан с поставками горошка и огурцов
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Тимур Иванов

Тимур Иванов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Новый эпизод получения взятки бывшим заместителем главы Минобороны России Тимуром Ивановым связан с агрокомплексом «Русское село». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Речь идет о договоре оптовых поставок агрокомплексом горошка, огурцов, томатов и томатной пасты в магазины розничной сети. Предполагаемым взяткодателем по делу выступает глава «Олимпситистроя» Александр Фомин.

По версии следствия, способом передачи взятки Иванову стала выдача безналичного займа «Русскому селу» со стороны компании «Проопт» на сумму свыше 122 миллионов рублей, а также внесение уставного капитала в размере 30 миллионов. Против экс-замглавы Минобороны показания дал учредитель «Русского села» Сергей Бородин в рамках сотрудничества со следствием.

Еще одно уголовное дело в отношении Тимура Иванова возбудили в мае. Ему вменяют получени взятки на сумму более 152 миллионов рублей.

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