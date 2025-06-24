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20:32, 24 июня 2025Экономика

Одному типу жилья в России предрекли подорожание

Эксперт Дедков: Цены на квартиры в новостройках будут расти
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Цены на квартиры в новостройках России будут продолжать расти. Подорожание этому типу жилья предрек эксперт по недвижимости Олег Дедков, пишет aif.ru.

По прогнозам эксперта, в ближайшие три года число строящихся домов сократится на треть. Поэтому цены продолжат расти даже в условиях более низких ставок по ипотеке. При этом сейчас рынок переполнен нераспроданными новостройками, отметил Дедков.

«Цены, конечно, будут расти, но смягчить этот рост помогут скидки и программы рассрочки от застройщиков, которым нужно распродавать готовые квартиры», — пояснил эксперт.

Ранее Дедков спрогнозировал исчезновение апартаментов с рынка жилья в России. По словам специалиста, такие помещения не смогут конкурировать с обычными квартирами из-за слишком дорогой «коммуналки» и не очень развитой инфраструктуры.

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