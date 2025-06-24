Одной стране предрекли исход миллионеров из-за решения по налогам

Henley&Partners: Великобританию может покинуть рекордное число миллионеров

В 2025 году Великобритания может столкнуться с массовым исходом миллионеров. О том, что страну может покинуть рекордное число богачей, заявили аналитики Henley&Partners.

В исследовании Henley Private Wealth Migration эксперты отмечают, что из-за решения повысить налоги и снижения экономической уверенности из Великобритании могут уехать 16,5 тысячи миллионеров. Это вдвое больше, чем прогнозируемый отток богачей из Китая, и в десять раз — чем, как ожидается, уедет из России. В общей сложности покидающие страну миллионеры владеют имуществом на 66 миллиардов фунтов стерлингов.

Главными направлениями для переезда богатых британцев называют ОАЭ с нулевым подоходным налогом и благоприятной миграционной политикой (ожидается 9,8 тысячи миллионеров), а также США, Италию и Швейцарию.

Как предполагают в The Times, страну могут покинуть наследница французского миллиардера Энн Бофур, немецкий инвестор Макс Готтшалк, сопредседатель JC Flowers Тим Хэнфорд, промоутер Эдди Хирн и стальной магнат Лакшми Миттал.

Президент США Дональд Трамп предупредил, что повышение в США налога на миллионеров приведет к тому, что они переедут в другие государства. Те страны, которые прибегали к таким мерам, теряли своих богатых граждан, что оборачивается скверным результатом, так как состоятельные платят налоги. Эта политика станет разрушительной, предупредил глава Белого дома.