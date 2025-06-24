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22:06, 24 июня 2025Мир

Орбан назвал не желающие видеть Зеленского на саммите НАТО страны

Орбан: Венгрия, Словакия, Турция, США не хотят видеть Зеленского на саммите НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Globallookpress.com

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что лидеры Венгрии, Словакии, Турции и США не желают видеть президента Украины Владимира Зеленского на саммите НАТО в Гааге, поэтому он не приглашен на рабочие встречи, передает ТАСС.

«В дипломатии важно не где вы находитесь, а где вас нет. Американцы, турки, словаки и мы ясно дали понять, что не хотим сидеть за одним столом с господином Зеленским, когда речь идет о НАТО», — подчеркнул политик.

Он назвал отсутствие Зеленского на рабочих встречах признаком того, что «предыдущая глава закончилась». Орбан также отметил, что национальный интерес Венгрии заключается в том, чтобы не состоять ни в каком сообществе с Украиной, ни в НАТО, ни в Евросоюзе, хотя премьер не против визита украинского лидера на саммит ЕС в Брюсселе 26-27 июня.

Ранее Орбан на закрытом совещании со своими сторонниками объяснил невозможность вступления Украины в НАТО. По его словам, в объединение Украина не может вступить из-за риска постоянной угрозы войны между Североатлантическим альянсом и Россией, добавил венгерский премьер.

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