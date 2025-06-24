Парализованный британский рокер Мик Ральфс ушел из жизни

Основатель группы Bad Company Мик Ральфс ушел из жизни в возрасте 81 года

Известный британский рок-музыкант Майкл «Мик» Ральфс ушел из жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщается на официальном сайте группы Bad Company, основателем которой он являлся.

Мик был выдающимся гитаристом, а также выступал в качестве клавишника, певца и автора песен групп Mott the Hoople и Bad Company.

«Он оставил нам невероятные воспоминания. Он был другом, партнером, удивительным и разносторонним гитаристом, у которого было величайшее чувство юмора», — говорится в некрологе.

С 2016 года артист был парализован в результате инсульта, который перенес после очередного концертного тура своего коллектива. Причиной смерти 81-летнего Ральфса стали очередные осложнения. Последние месяцы музыкант провел в доме престарелых.

«Наш Мик ушел, мое сердце просто разбилось о землю», — заявил вокалист Bad Company Пол Роджерс.

Ранее стало известно, что заслуженный артист России, трубач группы «АукцЫон» Юрий Парфенов ушел из жизни в возрасте 79 лет.