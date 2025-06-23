Умер музыкант группы «АукцЫон» Юрий Парфенов

Заслуженный артист России Юрий Парфенов умер в 79 лет

Заслуженный артист России, трубач группы «АукцЫон» Юрий Парфенов ушел из жизни в возрасте 79 лет. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым музыкант боролся в течение трех лет. Сообщается, что артист умер в собственном доме в Подмосковье.

Юрий Парфенов — джазовый музыкант и композитор. С 1984 года он работал в оркестре Олега Лундстрема, выступая на фестивалях во многих странах. С 2011 года артист являлся участником культовой советской и российской рок-группы «АукцЫон».

Ранее стало известно, что актер «Театра.doc» Сергей Букреев ушел из жизни прямо во время спектакля. У артиста случился сердечный приступ во время антракта.