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17:33, 23 июня 2025Культура

Умер музыкант группы «АукцЫон» Юрий Парфенов

Заслуженный артист России Юрий Парфенов умер в 79 лет
Ольга Коровина

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Заслуженный артист России, трубач группы «АукцЫон» Юрий Парфенов ушел из жизни в возрасте 79 лет. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым музыкант боролся в течение трех лет. Сообщается, что артист умер в собственном доме в Подмосковье.

Юрий Парфенов — джазовый музыкант и композитор. С 1984 года он работал в оркестре Олега Лундстрема, выступая на фестивалях во многих странах. С 2011 года артист являлся участником культовой советской и российской рок-группы «АукцЫон».

Ранее стало известно, что актер «Театра.doc» Сергей Букреев ушел из жизни прямо во время спектакля. У артиста случился сердечный приступ во время антракта.

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