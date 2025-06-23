Актер «Театра.doc» Сергей Букреев умер во время спектакля

Актер «Театра.doc» Букреев умер во время антракта из-за сердечного приступа

Актер «Театра.doc» Сергей Букреев ушел из жизни прямо во время спектакля. Об этом сообщает официальная группа учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

По информации источника, у 56-летнего артиста произошел сердечный приступ. Сообщается, что он потерял сознание во время антракта.

«Он был бесконечно предан театру как великой и веселой игре. У Сергея случился фатальный сердечный приступ, когда он играл одну из своих лучших ролей. Несколько дней врачи боролись за его жизнь», — говорится в некрологе, опубликованном пресс-службой театра.

Букреев известен своими ролями в спектаклях «Новая Антигона» и «Кто любит Панкратова», а также участием в съемках многих российских телесериалов.

Ранее стало известно, что российский и молдавский актер Евгений Стратан, известный по роли в сериале «Бандитский Петербург», ушел из жизни.