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16:59, 23 июня 2025Культура

Звезда «Бандитского Петербурга» Евгений Стратан ушел из жизни

Актер Евгений Стратан ушел из жизни в возрасте 56 лет после инсульта
Андрей Шеньшаков

Кадр: сериал «Брачный контракт»

Российский и молдавский актер Евгений Стратан, известный по роли в сериале «Бандитский Петербург», ушел из жизни. Об этом сообщает портал «Кино-Театр.ру».

По информации источника, причиной смерти 56-летнего артиста стал инсульт. Его сердце перестало биться 12 июня, похороны прошли в родной Молдавии.

Одной из первых ролей Стратана была в эпизоде фильма «Первый после Бога». За свою карьеру Евгений снялся в 23 проектах, чаще всего получая характерные эпизодические роли. Среди заметных работ актера, помимо «Бандитского Петербурга», участие в съемках другого культового сериала — «Улицы разбитых фонарей».

Ранее стало известно, что советский и молдавский режиссер Мирча Киструга умер, оставив прощальный пост в соцсетях.

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