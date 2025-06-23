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15:48, 23 июня 2025Культура

Попрощавшийся в соцсетях советский режиссер ушел из жизни

Советский режиссер Мирча Киструга умер, оставив прощальный пост в соцсетях
Андрей Шеньшаков

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Советский и молдавский режиссер и кинематографист Мирча Киструга ушел из жизни в возрасте 77 лет. Об этом сообщает издание Newsmaker.

По информации источника, автор многих знаковых документальных фильмов и киножурналов умер 22 июня в Кишиневе. О причинах смерти постановщика не сообщается. Накануне Киструга оставил прощальный пост в своих социальных сетях, обратившись к своим зрителям. «Я ушел, прощайте», — написал он.

Известно, что в 1971 году Мирча окончил факультет режиссуры документального кино во ВГИКе. В Москве он обучался в мастерской известного режиссера Романа Кармена. С 1986 года входил в Союз кинематографистов Молдовы, а в 1997 году стал его вице-председателем.

Ранее стало известно, что в возрасте 88 лет умер народный артист СССР и знаменитый композитор Евгений Дога. Президент Молдавии объявила национальный траур из-за смерти музыканта.

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