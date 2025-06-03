Ушел из жизни композитор Евгений Дога

Легендарный советский композитор Евгений Дога ушел из жизни в возрасте 88 лет

Народный артист СССР, композитор Евгений Дога ушел из жизни. Об этом сообщает ТСВ Приднестровье.

Выдающемуся музыканту было 88 лет. Дога был автором музыки к культовым советским фильмам «Табор уходит в небо», «Мой ласковый и нежный зверь» и другим всенародно известным картинам. За время своей яркой карьеры он написал три балета и симфонии, несколько мюзиклов и квартетов.

Ранее стало известно, что автор песен Филиппа Киркоров, Азизы и других известных исполнителей, композитор Юрий Мартынов умер на 68-м году жизни.