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14:30, 3 июня 2025Культура

Ушел из жизни композитор Евгений Дога

Легендарный советский композитор Евгений Дога ушел из жизни в возрасте 88 лет
Андрей Шеньшаков

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Народный артист СССР, композитор Евгений Дога ушел из жизни. Об этом сообщает ТСВ Приднестровье.

Выдающемуся музыканту было 88 лет. Дога был автором музыки к культовым советским фильмам «Табор уходит в небо», «Мой ласковый и нежный зверь» и другим всенародно известным картинам. За время своей яркой карьеры он написал три балета и симфонии, несколько мюзиклов и квартетов.

Ранее стало известно, что автор песен Филиппа Киркоров, Азизы и других известных исполнителей, композитор Юрий Мартынов умер на 68-м году жизни.

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