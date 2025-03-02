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22:18, 2 марта 2025Культура

Автор песен Киркорова и Азизы Юрий Мартынов умер на 68-м году жизни

Автор песен Киркорова и Азизы композитор Юрий Мартынов умер на 68-м году жизни
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Юрий Мартынов

Юрий Мартынов. Фото: Клуб Евгения Мартынова

Автор песен Филиппа Киркоров, Азизы и других известных исполнителей, композитор Юрий Мартынов умер 1 марта на 68-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на жену его соавтора, поэта Андрея Дементьева Анну Пугач.

Причину смерти собеседница агентства не уточнила.

Юрий Мартынов был автором песен для Людмилы Зыкиной, Александра Серова, Николая Караченцова и других. Он является младшим братом советского певца Евгения Мартынова, который скончался в 1990 году. В 2003 году композитору было присвоено звание заслуженного деятеля искусств России.

В этот же день, 1 марта, российский композитор, поэт и музыкальный продюсер Александр Церпята умер на автовокзале в Барнауле. Ему стало плохо на обратном пути с детского конкурса, где он был в жюри.

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