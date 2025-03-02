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19:59, 2 марта 2025Культура

Российский музыкант умер на автовокзале

Музыкант Александр Церпята умер 1 марта на автовокзале в Барнауле
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Российский композитор, поэт и музыкальный продюсер Александр Церпята умер на автовокзале в Барнауле. Об этом НГС сообщила его сестра Елена.

По ее словам, музыкант скончался 1 марта. Александру стало плохо на обратном пути с детского конкурса, где он был в жюри.

Точная причина смерти пока неизвестна. 3 марта родственница планирует привезти тело Церпяты в Новосибирск. Прощание с ним, предварительно, запланировано на 5 марта.

Музыкант родился 20 августа 1969 года в Академгородке. Он написал более трехсот песен, а также сочинил саундреки к фильму «ДМБ».

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