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11:41, 24 июня 2025Россия

Показана квартира арестованного вице-губернатора Белгородской области

РИА Новости показало квартиру арестованного вице-губернатора в центре Белгорода
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: РИА Новости

Арестованный по подозрению в мошенничестве вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин жил в видовой квартире в центре Белгорода. Его апартаменты показали журналисты РИА Новости.

Как видно на опубликованных агентством кадрах, жилье чиновника расположено в доме с панорамным видом на город, в нескольких минутах ходьбы от здания регионального правительства.

По данным издания, квартира расположена на 15 этаже. В 100 метрах от дома ведется строительство «Белого квартала», где согласно проекту, будет располагаться концертный зал, площадь для мероприятий, выставочные пространства, а также здания с кафе, ресторанами, гостиницами и офисами.

Информацию о том, что Зайнуллин был прописан и проживал последние три года именно в этом доме агентству подтвердил источник в правоохранительных органах и консьерж.

Последняя рассказала, что в квартире он проживал с женой и тремя детьми. «Сейчас нет никого, не знаю, может уехали», — добавила собеседница РИА Новости.

Другой источник издания сообщил, что некоторое время чиновник указывал в качестве своего места жительства адрес, где сейчас расположена гостиница с разной категорией номеров, включая люкс стоимостью 9 400 рублей в сутки и «президентский» номер за 12 400 рублей в сутки. В самой гостинице от комментариев отказались.

О задержании Зайнуллина стало известно в воскресенье, 22 июня. По предварительным данным, оно связано с расследованием хищений на сумму около 500 миллионов рублей при строительстве защитных сооружений на государственной границе.

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