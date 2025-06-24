Популярная рэперша в золотистом бикини появилась на реалити-шоу

Популярная рэперша Megan Thee Stallion в бикини появилась на шоу Love Island

Американская рэперша Меган Джовон Рут Пит, известная под псевдонимом Megan Thee Stallion, в откровенном образе появилась в реалити Love Island USA. Снимки публикует Page Six.

Выяснилось, что знаменитость в качестве ведущей провела один из конкурсов в рамках седьмого сезона шоу. Певица предстала на экране в золотистом бикини из собственной коллекции, которую она разработала для Walmart. Стоимость купальника составила 38 долларов (2816 рублей).

Визажисты сделали популярной исполнительнице нюдовый макияж, а волосы распустили. Свой образ рэперша дополнила бриллиантовыми часами и золотыми кольцами. Она также надела золотистые босоножки.

В феврале Megan Thee Stallion снялась в бикини в честь 30-летия.