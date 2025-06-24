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11:53, 24 июня 2025Интернет и СМИ

Популярный американский сервис ухудшил условия для россиян

Сервис Twitch снизил качество трансляций для пользователей из России до 720p
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ingram Images / Globallookpress.com

Популярный американский стриминговый сервис Twitch ухудшил условия его использования для россиян. Портал Rozetked сообщает, что качество трансляций упало до 720p.

«В редакции Rozetked убедились, что с российского IP стримы на Twitch доступны только в 720p», — говорится в сообщении. При этом отмечается, что с зарубежных IP трансляции можно вести в разрешении 1080p.

Сам сервис не прокомментировал произошедшее. По данным портала, в техподдержке в ответ на одну из жалоб неназванного стримера на сниженное качество трансляций заявили, что этот шаг предприняли «в целях управления затратами».

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал Twitch на 13 миллионов рублей. Компания, согласно материалам дела, не соблюдала российское законодательство в области персональных данных.

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