Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:37, 24 июня 2025Из жизни

Преступники открыли огонь на свадьбе и попали в невесту

Во Франции преступники убили невесту во время свадьбы
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Lino Mirgeler / dpa / Globallookpress.com

На юге Франции во время свадьбы началась стрельба, в результате которой шальная пуля задела невесту. Об этом сообщает Le Monde.

Инцидент произошел рано утром 22 июня в деревне Гуль, когда молодожены покидали праздник после праздничной ночи. По данным источника, близкого к расследованию, на них напали вооруженные люди в масках, открыли огонь и попали в невесту. Выстрел был точным, и ей уже никак нельзя было помочь.

Полиция развернула масштабную операцию с привлечением около 100 сотрудников для поиска преступников. Рассматриваются все версии, включая возможные конфликты криминальных группировок.

Местные жители сообщают, что свадьба проходила спокойно до момента нападения. «Мы услышали выстрелы и увидели, как люди в панике разбегались», — рассказал очевидец. Власти пока не комментируют возможные мотивы преступления.

Материалы по теме:
Извини, в другой раз Топ-7 необычных побегов с собственной свадьбы
Извини, в другой разТоп-7 необычных побегов с собственной свадьбы
22 ноября 2015
Многоженец-феминист Как один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье?
Многоженец-феминистКак один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье?
7 марта 2021

Ранее индийская полиция ворвалась на свадьбу и арестовала участников банды брачных аферистов в штате Харьяна. В ходе допроса участников выяснилось, что фальшивые родственники невесты даже не знали ее имени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нетаньяху подтвердил прекращение огня с Ираном

    Стереотип о России как стране-бензоколонке призвали разбить о ее сильную экономику

    Нетаньяху проинформировал израильское правительство о новых договоренностях с Ираном

    Под Москвой мигранты украли гуманитарную помощь бойцам СВО и попали на видео

    Сестра Кейт Мосс пришла с голой грудью на фестиваль

    Преступники открыли огонь на свадьбе и попали в невесту

    Стало известно о продолжающейся атаке украинских БПЛА в российском приграничье

    СК прокомментировал загадочную гибель борца с наркодилерами в российском регионе

    Еще один аэропорт России закрыли из-за налета беспилотников

    Медики рассказали о найденных в прямой кишке пациентов неожиданных предметах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости