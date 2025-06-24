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20:57, 24 июня 2025Мир

Президент Ирана поздравил страну с исторической победой над Израилем

Президент Ирана Пезешкиан поздравил страну с исторической победой над Израилем
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Iran's Presidential website / WANA / Reuters

Президент Ирана Масуд Пезешкиан поздравил свою страну с исторической победой над Израилем. Об этом сообщает FARS.

«Вся слава этой исторической победы принадлежит великому и строящему цивилизацию народу Ирана», — сказал он.

Президент Ирана заявил, что победа была обусловлена ​​единством, миром и сплоченностью народа, проявленными в этот период.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о готовности Израиля и Ирана заключить перемирие, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».

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