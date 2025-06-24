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00:30, 24 июня 2025Из жизни

Принц Уильям останется без короны Британской империи

Принц Уильям избавится от короны Британской империи
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Kin Cheung / Pool / Reuters

Если принц Уильям унаследует британский престол, он упростит церемонию коронации и избавится от традиций, которые кажутся ему несовременными. Об этом пишет издание Daily Mirror.

По утверждению приближенного Уильяма, принц склоняется к мысли, что коронация должна быть более сдержанной. В частности, он рассматривает предложение отказаться от короны Британской империи, в которой короновали Георга VI, Елизавету II и его отца — короля Великобритании Карла III.

Источник назвал корону «этой нелепой штуковиной, которая выглядит так, будто она из диснеевского мультфильма». Разделяет ли подобное отношение сам Уильям, не уточняется.

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Корона Британской империи была изготовлена в 1937 году. Она представляет собой бархатную шапку с опушкой из меха горностая. Ее украшают 2868 алмазов, 273 жемчужины, 17 сапфиров, 11 изумрудов и 5 рубинов.

Ранее сообщалось, что принца Уильяма не устраивает работа, которую обычно делают члены британской королевской семьи. Ему надоели бесчисленные мероприятия, сводящиеся к перерезанию ленточек. Он считает, что подобный подход действовал лишь во времена господства традиционных медиа и уже утратил смысл.

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