Проржавевший фургон Пригожина заметили во дворе отеля в российском городе

Принадлежавший бизнесмену Пригожину фургон в ржавчине нашли у отеля в Петербурге

Проржавевший фургон Citroen Jumper, принадлежавший структурам бизнесмена, одного из основателей частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина, нашли во дворе отеля «Дворец Трезини» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает 47news.

По данным издания, автомобиль был припаркован в глубине двора, который едва можно заметить с Академического переулка в российском городе. Белый кузов фургона сохранил следы скотча у дверей кабины.

Клейкие полосы покрылись пылью и песком — это признаки того, что ФСБ опечатала автомобиль после вскрытия, утверждает 47news.

Издание разузнало, что последним официальным владельцем Citroen Jumper является 48-летний петербуржец. Мужчина пояснил, что машина была снята с учета летом 2024 года, однако не из-за продажи, а «для долговременного ремонта».

До этого бывший вагнеровец с позывным Гост Юнгер рассказал, что на собеседование из колонии попал лично к Пригожину.