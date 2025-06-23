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20:32, 23 июня 2025Россия

Бывший вагнеровец вспомнил о личном разговоре с Пригожиным

Экс-вагнеровец Юнгер: На собеседование из колонии попал лично к Пригожину
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бывший вагнеровец с позывным Гост Юнгер попал в частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» из колонии и во время собеседования имел личный разговор с ее владельцем Евгением Пригожиным. Об этом он рассказал Daily Storm.

По словам мужчины, во время разговора Пригожин задал ему всего три вопроса.

«"Где служил?" — "В УБОП". — "За что сидишь?" — "С ментами подрался". — "В армии служил?" — "Да. Тула, ВДВ". Они улыбнулись с кадровиком, который рядом сидел. "Все, следующего зови. Иди собирай вещи"», — вспомнил Юнгер разговор с владельцем ЧВК.

Он отметил, что эта беседа показалась ему приятной, а спустя несколько лет после тех событий он понял, что спрашивать у него больше было нечего.

Ранее бывший вагнеровец показал неизвестное фото ближайшего соратника Пригожина.

ЖЗЛ
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