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00:49, 24 июня 2025Россия

Пушков заявил о несовместимости позиции Европы с международным правом

Пушков: Позиция руководителей Европы несовместима с международным правом
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Позиция руководителей Европы, а именно президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца, по Ирану несовместима с международным правом. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что Макрон назвал удары США по Ирану нелегитимными, но отметил, что Париж разделяет цели Вашингтона.

«Иными словами, если СШA на мировой арене действуют вне рамок закона, то это нелегитимно, но приемлемо для Запада. Примерно также рассуждает Мерц. Позиция руководителей Европы давно несовместима с международным правом», — написал Пушков.

Ранее Мерц заявил, что Израиль «сделал грязную работу» и проявил мужество, ударив по Ирану. После этого около 20 политиков и деятелей культуры Германии подписали и направили в прокуратуру заявление против канцлера ФРГ.

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