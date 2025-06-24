Путин перенес крайний срок оплаты ЖКУ

Путин подписал закон о переносе крайнего срока оплаты ЖКУ

Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе крайнего срока оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

Закон вступит в силу 1 марта 2026 года. Согласно новым правилам, крайний срок сдвинется с 10-го на 15-е число каждого месяца. Документ также предполагает, что платежный документ, включая электронную форму, должны будут предоставлять пользователям не позднее 5-го числа, а не 1-го, как прежде.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко заявил, что из-за переноса даты оплаты ЖКУ россиянам не придется платить больше. По его словам, новые правила помогут снизить количество должников, так как платить теперь станет удобнее.