Россиянам пообещали не поднимать цены на ЖКУ из-за переноса даты оплаты

Депутат Аксененко: ЖКУ не подорожают из-за переноса оплат с 10-го на 15-е число

Из-за переноса даты оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) с 10-го на 15-е число россиянам не поднимут оплату за услуги. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Нововведение поможет снизить количество должников, поскольку подстраивается под время получения зарплаты россиян, уверен Аксененко.

Депутат добавил, что к нему обращались граждане с предложением «уравнять» сроки подачи данных со счетчиков с датами оплаты коммунальных платежей, чтобы не путаться, что когда и в каком порядке делать. Однако сделать это невозможно, потому что после подачи данных со счетчиков ресурсоснабжающая организация должна произвести расчеты, а на это нужно время.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон, которым предусматривается изменение крайнего срока оплаты услуг ЖКХ с 10-го на 15-е число месяца.

С 1 июля текущего года ежемесячные платежи россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) вырастут в среднем на 11,9 процента. В зависимости от региона тарифы в этом году увеличатся по-разному — от 8,6 до 21,1 процента, сообщила ранее аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина.