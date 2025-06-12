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04:22, 12 июня 2025Экономика

Аналитик раскрыла параметры подорожания ЖКУ с 1 июля в России

Аналитик Чуркина: С 1 июля платежи за ЖКУ вырастут в среднем на 11,9 %
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

С 1 июля текущего года ежемесячные платежи россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) вырастут в среднем на 11,9 процента. Об этом рассказала агентству «Прайм» аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина.

По ее словам, в зависимости от региона тарифы в этом году увеличатся по-разному — от 8,6 до 21,1 процента. Почти везде их рост составит более 10 процентов. Исключением станут Республика Алтай, Чеченская Республика, Амурская область и несколько северных регионов.

Как отметила аналитик, в апрельской версии прогноза Минэкономразвития оценка роста тарифов на ЖКУ на 2026-2027 годы существенно повышена в сравнении с прежней. В частности, в прошлом году планировалось повышение на 2026 год на 5,4 процента, теперь — на 9,8 процента. Для 2027 года показатель повышен с 4,8 процента до 7,9 процента.

Чуркина пояснила, что в следующие годы нагрузка на граждан будет продолжать расти более низкими, но существенными темпами.

Ранее эксперт Степан Стаканчиков рассказал, что сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) помогут общедомовые приборы учета (ОДПУ) и другие методы. Так, по словам эксперта, ОДПУ позволяют определить точное количество потребляемых домом ресурсов.

До этого в Госдуме напомнили, что при превышении расходов на коммуналку установленного в регионе процента от дохода семьи граждане имеют право подать заявление на получение жилищной субсидии.

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