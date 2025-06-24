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15:19, 24 июня 2025Интернет и СМИ

Путин подписал закон об отечественных цифровых сервисах

Путин подписал закон о развитии отечественных цифровых сервисов
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин подписал закон о развитии отечественных цифровых сервисов. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, в России появится многофункциональный цифровой сервис. Он позволит обмениваться сообщениями, а также получать коммерческие и государственные услуги.

Пользователи этого сервиса также смогут подписывать документы усиленной электронной подписью и передавать данные паспорта и других документов из единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Уточняется, что с помощью этих данных можно будет установить возраст гражданина с его личного согласия.

Кроме того, документы из цифрового сервиса можно будет предоставлять для подтверждения льгот и в других случаях, требующих подтверждения личности.

По словам первого замглавы Госдумы по информационной политике Антона Горелкина, поможет бороться с анонимностью. Этого эффекта получится достичь благодаря интеграции с порталом «Госуслуги».

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