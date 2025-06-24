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16:37, 24 июня 2025Силовые структуры

Раскрыта правда о хозяине найденных в российской гостинице гранатомете и тротиле

«78»: Схрон из отеля «Спутник» принадлежит криминальному авторитету Иванову
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Найденные в подвале петербургской гостиницы «Спутник» гранатомет и тротил могут принадлежать криминальному авторитету Борису Иванову, известному как Боб Инкассатор. Об этом сообщает «78» в своем Telegram-канале со ссылкой на собственный источник.

По его словам, обнаруженное оружие является собственностью Иванова. По предварительной информации, оно пролежало в подвале с 1999 года.

По данным канала, Борис Иванов в конце 90-х был директором гостиницы «Спутник» и ночного клуба «Harley Davidson». 16 августа 1999 года на него было совершено покушение. В результате которого, он не выжил.

Утром 24 июня сотрудник гостиницы проводил обход по подвалу и обнаружил спрятанные три гранатомета, больше килограмма тротила, два ручных гранатомета и патроны разных калибров.

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