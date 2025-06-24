Раскрыта правда о хозяине найденных в российской гостинице гранатомете и тротиле

«78»: Схрон из отеля «Спутник» принадлежит криминальному авторитету Иванову

Найденные в подвале петербургской гостиницы «Спутник» гранатомет и тротил могут принадлежать криминальному авторитету Борису Иванову, известному как Боб Инкассатор. Об этом сообщает «78» в своем Telegram-канале со ссылкой на собственный источник.

По его словам, обнаруженное оружие является собственностью Иванова. По предварительной информации, оно пролежало в подвале с 1999 года.

По данным канала, Борис Иванов в конце 90-х был директором гостиницы «Спутник» и ночного клуба «Harley Davidson». 16 августа 1999 года на него было совершено покушение. В результате которого, он не выжил.

Утром 24 июня сотрудник гостиницы проводил обход по подвалу и обнаружил спрятанные три гранатомета, больше килограмма тротила, два ручных гранатомета и патроны разных калибров.