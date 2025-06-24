Раскрыта стоимость выступления Лолиты

«Абзац»: Певица Лолита зарабатывает 6,2 миллиона рублей за концерт

Певица Лолита Милявская зарабатывает 6,2 миллиона рублей за выступление. Об этом пишет «Абзац».

По данным источника, в эту сумму не входит бытовой и технический райдер, который также придется оплатить заказчику.

Отдельным пунктом среди пожеланий исполнительницы прописана безопасность во время выступления. Зрители должны вручать ей цветы после песни «Пошлю его на…», а перед шоу охране не следует никого впускать в гримерку Лолиты. Отмечается, что на двери обязательна надпись «Не стучать».

Ранее Милявская заявила, что никогда не интересовалась местом в музыкальных чартах. По ее словам, это одно из условий для здоровой психики артиста.